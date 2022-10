Renate, Maistrello: “A Trento sarà dura. Gialloblù forti ma con l’acqua alla gola”

"Il Trento è una squadra molto forte e se al momento la classifica non premia i gialloblù che avranno domenica tutta la pressione addosso contro di noi, sappiamo che troveremo un avversario un pò con l’acqua alla gola che vorrà vincere a tutti i costi. Sicuramente avranno rabbia in corpo e voglia di dimostrare che non meritano questa classifica. Non so perchè con una rosa così attrezzata e di qualità siano in zona retrocessione in classifica ma alla fine i valori verranno fuori e il Trento risalirà. Per noi il match di domenica sarà difficile e dobbiamo dare il massimo per portare via punti dal "Briamasco". In questo Girone A ci sono tante squadre forti e partite facili non ce ne sono. Anche le neopromosse vanno bene e mi riferisco al Sangiuliano e all'Arzignano. Il Novara gioca un buon calcio ed è allenato dall'ex tecnico del Renate della scorsa stagione. Penso che i piemontesi arriveranno sino alla fine".