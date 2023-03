Renate-Padova, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo domani alle 14:30 per la 34esima di Serie C

Redazione ITASportPress

Renate e Padova si affronteranno oggi alle ore 14:30. Il match andrà in scena allo Sport Village Piscine di Meda e sarà valido per la 34esima giornata di Serie C Girone A.

Renate-Padova, le ultime notizie — La partita potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave playoff, con le due squadre che si distanziano di un solo punto. Il Renate si è reso protagonista di un inizio 2023 da horror, con 3 successi in 13 occasioni. Solita difesa a quattro con Angeli e Possenti al comando, seguiti dal "Bomber" Baldassin a centrocampo. Mentre in attacco dovrebbe agire il trio Malotti, Anastasia, Artistico.

Dall'altro lato, il Padova è la squadra con più pareggi del campionato. Per i biancoscudati il sogno playoff passa proprio dalla vittoria contro il Renate: In porta Zanellati a sostituire l'assente Donnarumma, con Belli e Valentini a guidare la difesa. Cretella, Radrezza e Franchini per il trio di centrocampo, mentre in attacco spazio al giovane Piovanello.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Renate-Padova si giocherà, quindi, oggi alle ore 14:30. La partita non sarà disponibile in chiaro in diretta tv, ma sarà possibile assistere al match solo grazie all'emittente televisivo Eleven Sports. Necessario abbonamento tramite sottoscrizione mensile o stagionale.

In alternativa, ricordiamo che Eleven Sports condivide la visione dei match di Serie C con DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI

RENATE (4-3-3): Furlanetto, Angeli, Silva, Possenti, Colombini; Baldassin, Esposito, Squizzato; Malotti, Anastasia, Artistico. Allenatore: Andrea Dossena

PADOVA (4-3-3): Zanellati, Belli, Valentini, Ilie, Zanchi; Cretella, Radrezza, Franchini; Liguori, Bortolussi, Piovanello. Allenatore: Raffaele Longo