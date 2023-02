Renate-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio alle ore 14.30

Redazione ITASportPress

Con l'obiettivo di conquistare punti salvezza e scalare la classifica di Serie C. Il Trento domenica 5 febbraio vuole fare una bella gara allo stadio “Città di Meda” contro il Renate nell’impegno valevole per la 26esima giornata - la settima del girone di ritorno - del Girone A.

I gialloblu di mister Tedino sono in striscia positiva da sette turni, avendo raccolto 5 successi (contro Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova e Triestina) e 2 pareggi (contro Novara e Arzignano Valchiampo) e vogliono dare continuità all’ottimo momento di forma.

Attualmente il Trento è 14esimo in classifica, con 30 punti realizzati per effetto di 8 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova e Triestina al ritorno), 6 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo al ritorno) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata), con uno score di 29 reti realizzate e 32 subite.

Il Renate, invece, occupa la settima posizione in graduatoria con 39 punti all’attivo in virtù di 10 successi (contro Sangiuliano City, Juventus Next Gen, Trento, L.R. Vicenza, Piacenza, Feralpisalò, Padova e Arzignano Valchiampo all’andata, Novara e Pro Vercelli al ritorno), 9 pareggi (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Pordenone, AlbinoLeffe, Pergolettese e Triestina all’andata, Sangiuliano City, Juventus Next Gen e Pordenone al ritorno) e 6 sconfitte (contro Novara, Pro Sesto, Lecco, Mantova e Virtus Verona all’andata, Pro Paria al ritorno), con uno score di 33 reti realizzate e 28 subite.

I precedenti: sin in qui Trento e Renate si sono affrontate complessivamente cinque volte. I tre incroci in ambito professionistico si riferiscono alla gara d’andata e alle due sfide della scorsa stagione (doppio successo dei lombardi, 4 a 0 all’andata e 2 a 0 al ritorno), mentre i due precedenti in serie D risalgono all’annata 2007 - 2008 con vittoria gialloblu per 4 a 1 all’andata e pareggio a reti bianche nel match di ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Ermacora, Colombini; Baldassin, Esposito, Marano; Nepi, Sorrentino, Saporetti. All: Dossena Andrea

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Semprini, Barison, Garcia Tena, Fabbri; Ballarini, Sangalli, Damian; Pasquato; Carletti, Petrovic. Allenatore: Bruno Tedino.

La terna arbitrale a dirigere la sfida tra Renate e Trento sarà Giuseppe Mucera, alla sua terza stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 26 gare di campionato, 3 di Coppa Italia di serie C, 20 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Il programma della 26esima giornata.

Arzignano Valchiampo - Pordenone (ore 14.30)

Juventus Next Gen - Piacenza (ore 14.30)

Mantova - Virtus Verona (ore 14.30)

Novara - AlbinoLeffe (ore 14.30)

Padova - Pergolettese (ore 14.30)

Pro Patria - L.R. Vicenza (ore 14.30)

Pro Vercelli - Feralpisalò (ore 14.30)

Renate - Trento (ore 14.30)

Sangiuliano City - Lecco (ore 14.30)

Triestina - Pro Sesto (ore 14.30)

La classifica (dopo 25 giornate).

Pordenone 45 punti; Feralpisalò e Pro Sesto 43; Lecco 42; L.R. Vicenza 41; Pro Patria e Renate 39; Novara 37; Arzignano Valchiampo 35; Padova e Juventus Next Gen 34; Pro Vercelli 33; AlbinoLeffe 31; Trento e Mantova 30; Virtus Verona 28; Sangiuliano City 27; Pergolettese 26; Piacenza 23; Triestina 19.

Tv e Internet - La sfida tra Renate e Trento verrà trasmessa in dretta streaming su Eleven Sports e su Dazn.

Così in campo.

Mister Dossena dovrà fare a meno di Menna, Possenti, Gavazzi, Malotti e Artistico, lo squalificato Angeli e ha convocato 19 giocatori

Mister Tedino dovrà fare a meno dell’infortunato Ferri, dei lungodegenti Cazzaro, Brighenti e Osuji e ha convocato 22 giocatori.

Convocati Renate

CONVOCATI TRENTO — Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996).

Difensori: Barison (1994); Fabbri (1990); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Carletti (1996); Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000); Terrani (1994).