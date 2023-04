Sangiuliano City-Juventus Next Gen, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sangiuliano City e Juventus Next Gen si sfideranno questo pomeriggio alle 16 per il match del campionato di Serie C.

Redazione ITASportPress

Sangiuliano City-Juventus Next Gen si sfideranno questo pomeriggio, giovedì 6 aprile 2023 alle ore 16 per il match del campionato di Serie C. Partita importante e che si annuncia molto interessante per i tifosi delle due squadre e per tutti gli appassionati di Lega Pro.

Sangiuliano City-Juventus Next Gen, le ultime In vista della gara contro il Sangiuliano City, Nicolò Cudrig, attaccante della Juventus Next Gen ha parlato in conferenza: "Sarà un match importantissimo, che varrà una grande fetta della regular season. Il nostro futuro in campionato dipenderà molto da questa sfida. Sono sicuro che questa gara contro il Sangiuliano City sarà propedeutica in vista della finale di ritorno della Coppa Italia Serie C perchè sarà una partita vera sotto tutti i punti di vista. Ci permetterà sicuramente di arrivare pronti alla sfida contro il Vicenza. Siamo consapevoli della difficoltà delle prossime due gare e sappiamo anche che giocheremo due volte in trasferta, di conseguenza servirà il doppio di quello che diamo sempre, servirà dare tutto perchè ci giochiamo, di fatto, l'intera stagione".

I padroni di casa dovrebbero affidarsi a Volpicelli, Salzano e Miracoli mentre gli ospiti a Sekulov e Da Graca.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra le due formazioni andrà in onda oggi, giovedì 6 aprile 2023 alle ore 16. Gli appassionati di Lega Pro e tifosi delle due squadre potranno assistere in diretta tv e streaming alla partita tra Sangiuliano City e Juventus Next Gen grazie a Eleven Sports e DAZN. Match visibile in modalità Diretta Gol anche su Sky Sport.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Fall; Morosini, Floriano, Metlika; Volpicelli, Salzano, Miracoli. Allenatore: Carmine Gautieri

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Cudrig, Palumbo, Bonetti, Peeters; Sekulov, Da Graca. Allenatore: Massimo Brambilla.