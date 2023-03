Serie C, anticipi: Feralpisalò delude a Trento e Pattarello spreca rigore (0-0)

In campo oggi diverse squadre di Serie C per disputare le gare della 34a giornata. Due gli incontri nel Girone A terminati con la vittoria casalinga del Renate sul Padova per 2-0 grazie ai gol di Esposito e Saporetti e il pareggio 0-0 al Briamasco tra il Trento e la Feralpisalò. La capolista ha giocato meglio ma contro i gialloblù è stata evanescente in attacco. Agli uomini di Vecchi è mancata la qualità in fase offensiva e anche dagli undici metri poca lucidità con Pattarello che ha fallito il penalty alla fine del primi tempo calciando stile rugby altissimo sopra la traversa. Il Trento ha avuto il merito di resistere bene alla pressione della capolista nonostante a Tedino mancasse mezza difesa poi con la qualità di Pasquato e la verve di Attys ha cercato di pungere in contropiede. I gardesani lenti nella circolazione di palla, nella ripresa sono andati vicini al gol con Siligardi di testa ma troppo poco oggi per avere la meglio del Trento ben organizzato. Il punto serve più alla squadra di casa che alla Feralpisalò che adesso sarà avvicinata dalle squadre che inseguono. Lunedì il big match per le posizioni di vertice con in campo il Pordenone che ospiterà la Pro Sesto. Nel girone meridionale di Serie C gol a grappoli. Cade il Messina a Torre del Greco, il Giugliano vince 4-3. Foggia cade in casa, il Latina ferma il Crotone.