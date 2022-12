Serie C, bocciata la riforma sul format del campionato

La Lega Serie C ha deciso in merito alla riforma sul format del campionato. Nell'Assemblea svoltasi oggi a Roma, tutti i 60 presidenti dei club erano presenti e hanno preso la decisione di non approvare il nuovo format. L’idea principale portava a un aumento dei gironi andando a dividere il campionato in 6 gironi da 10. Gruppi che dovevano essere formati in base alla vicinanza geografica tutelando i derby. Campionato che si componeva sempre con la modalità andata e ritorno e ogni squadra giocava 18 partite. Una volta terminata la regular season, le prime 5 dei 6 gironi si sarebbero sfidate nella "poule promozione". Mentre le ultime cinque nella "poule retrocessione". Questa la nota ufficiale della Lega Pro dopo la riunione: