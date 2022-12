Serie C, cambio panchina: scossa solo a Vicenza. Trento e Triestina flop. I numeri

In Serie C sono 22 i club che hanno cambiato allenatore in questa stagione. Una quota raggiunta dopo 18 giornate. Doppia cifra e nuovo record in questa terza divisione spesso vera trappola per i club blasonati che faticano a venirne fuori pur spendendo tanti soldi. Quello della Triestina è un vero caso visto che il ricco proprietario ha speso più di sei milioni in estate ma il club è ultimo nel girone A. Dalla ottava giornata sulla panchina alabardata c’è Massimo Pavanel che ha preso il posto di Andrea Bonatti ma la scossa non c’è stata. Ma alla fine, tutti questi movimenti, convengono davvero?