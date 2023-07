Serie C, Casertana sarà ripescata e il Pescara scivolerà nel Girone B

Si è concluso da poco il Consiglio federale che doveva discutere, tra l'altro, dell'integrazione degli organici di serie B e serie C. Stilate le graduatorie dei ripescaggi: tra le vincenti dei playoff di serie D la Casertana è prima e tornerà tra i professionisti dopo due anni. Giudicate incomplete le domande di Alcione Milano (che ha già annunciato battaglia legale) e dell'Alma Juventus Fano. A breve la Figc scioglierà anche la riserva su quando dare efficacia ai ripescaggi: subito o dopo le decisioni di Tar e Consiglio di Stato sui casi Reggina e Lecco. Di conseguenza con il ripescaggio della Casertana, il Pescara scivolerà nel girone B di Serie C. In definitiva questa è la graduatoria ripescaggi/riammissioni in Serie C: Mantova ufficialmente riammesso al posto del Pordenone, Atalanta U23 (non appena sarà out il Siena), Casertana (se il Brescia sarà riammesso in B), Piacenza (se il Perugia sarà riammesso in B).