Serie C, Catanzaro affonda la Gelbison, il Crotone passa a Viterbo

Il Catanzaro ha travolto in casa la Gelbison mantenendo il vantaggio di 4 punti sul Crotone passato a Viterbo. Domani in campo il Pescara terzo con un distacco dalla vetta di 6 punti che sarà ospite della Turris. Cade in casa il Foggia rimontato dall'Audace Cerignola. Va sotto anche l'Avellino in zona play out battuto dal Picerno.