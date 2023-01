Serie C, Catanzaro dilaga e Crotone a -8. Messina di Raciti vola con Balde

Sono terminate le gare della 4a giornata di ritorno Serie C Girone C con fischio d'inizio alle ore 14.30. Vittoria netta del Catanzaro che in casa ha travolto l'Audace Cerignola 4-0. Il Crotone invece è stato fermato sul pari dal Monterosi e adesso è a -8 dalla capolista che si avvicina alla Serie B. In zona salvezza terza vittoria consecutiva del Messina che sta volando con Raciti in panchina arrivato al posto di Auteri esonerato con la squadra ultima. Peloritani trasformati dal tecnico e oggi vittoria contro l'Avellino. Successo arrivato con una doppietta di Balde. Adesso Messina in classifica è diciottesimo con 20 punti a -7 dalla salvezza diretta.