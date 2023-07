Serie C, c’è posto per due club di Serie D

Dopo la sentenza di ieri del Collegio di Garanzia del Coni, lo scossone non riguarda solo la Serie B con il Perugia al posto del Lecco ma anche la terza divisione. Cosa potrebbe accadere in Serie C? Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al posto del Pordenone ci sarà la riammissione del Mantova; al posto del Siena (esclusione ormai certa) verrà inserita l’Atalanta U23 (probabilmente nel girone A, con la Juve Next Gen nel B); se il Brescia torna in Serie B si pescherà tra le vincenti dei playoff della Serie D e l’Alcione (prima) oggi dovrebbe presentare gli ultimi documenti per giocare all’Arena di Milano (secondo è il Fano); e se anche il Perugia torna in B si sceglierà tra le retrocesse e la prima è il Piacenza. Ma attenzione ci sono anche Casertana, Fano e Trapani che sperano. Si deciderà nei prossimi giorni.