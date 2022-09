Serie C, colpo del Padova che affonda la Juve. Ok il Pordenone. I risultati

Turno infrasettimanale in Serie C con in campo le squadre del Girone A

E' tornata stasera in campo la Serie C con il turno infrasettimanale con le gare della 3a giornata, che si concluderà poi giovedì. Si è giocato nel Girone A che ha visto ancora protagonista il Vicenza che ha battuto il Lecco. Bene anche la Pro Patria così come il Pordenone, mentre la capolista Novara non va oltre il pari con la Triestina. Scivola il Trento, che si fa rimontare dal Sangiuliano City, mentre il Padova, seppur soffrendo, riesce a vincere.