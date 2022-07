Serie C, escluse dal campionato Campobasso e Teramo

Dovrebbero essere ripescati Fermana e Torres (per loro c’è tempo fino a metà mese)

Teramo e Campobasso non potranno prendere parte alla prossima edizione della Serie C. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.Soc) aveva infatti respinto le domande di iscrizione delle due società e oggi la FIGC ha confermato questa esclusione.

Il Consiglio Federale, con la decisione presa, apre la porta ai ripescaggi. Per il Teramo ed il Campobasso la decisione era prevedibile. Nei giorni scorsi i due club avevano depositato la domanda d’iscrizione al campionato di Serie C 2022/23 sperando in un esito positivo.