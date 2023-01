Serie C, esordio positivo della terna arbitrale femminile a Montevarchi

Il Siena espugna il Brilli Peri di Montevarchi nonostante l’eurogol di Giordani al 68’. Decisive le reti di Paloschi e Buglio nel primo tempo. Ottavo centro stagionale del bomber numero 9 mentre il centrocampista bianconero torna al gol dopo quattro mesi. In campo, insieme alle due squadre, sono scese anche l’arbitro Maria Marotta (Sapri), le assistenti Veronica Vettorel (Latina), Giulia Tempestilli (Roma 2) e Deborah Bianchi (Prato). “E’ una giornata storica per la Lega Pro e per il calcio italiano. Siamo felici per l’esordio di una quaterna al femminile nella partita di Montevarchi. Maria, Veronica, Giulia e Deborah rappresentano la prima pagina di una storia che mostra quale sia la centralità delle donne in tutti i settori del Paese, incluso in quello arbitrale”.