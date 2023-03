Serie C, Feralpisalò batte il Mantova e allunga. Virtus Verona piega il Trento

La 33^ giornata ha detto molto per quanto riguarda il Girone A di Serie C soprattutto per le posizioni di vertice. La Feralpisalò ha battuto il Mantova 3-1 portando a quattro punti il vantaggio sulla Pro Sesto fermata in casa dal Renate. Cade il Pordenone a Novara e pareggia il Lecco a Piacenza. Il Vicenza non va oltre il pareggio a Trieste. Per i playoff bel colpo del Padova che ha battuto in trasferta l'Albinoleffe sempre più in crisi. Vittoria importante della Virtus Verona in casa contro il Trento che perde il secondo match consecutivo e scivola a + 3 dalla zona playout occupata dal Sangiuliano che ha pareggiato sul terreno dell'Arzignano.