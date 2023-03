Serie C, Feralpisalò doma il Vicenza ed è primo. Pasquato frena la Pro Sesto

La Feralpisalò torna al comando della classifica del Girone A di Serie C dopo la 31ª giornata. La squadra di Simone Guerra ha superato in casa il Vicenza. Dietro frena la Pro Sesto che ha pareggiato in casa contro il Trento premiato nel finale da una punizione fantastica di Pasquato. Pari nel big match tra il Lecco e il Pordenone. Dietro sconfitta per Mantova e Sangiuliano mentre passo tre passi avanti il Piacenza e la Triestina.