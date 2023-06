Serie C, finale playoff Lecco-Foggia: diretta tv in tutto il mondo

Domani alle 17.30 squadre in campo per il match di ritorno della finale

La finale di ritorno dei playoff tra Lecco e Foggia sarà una grande festa di pubblico. Il calcio d’inizio dell’ultimo atto della Serie C 2022/23 è in programma domani alle 17:30 allo stadio “Rigamonti-Ceppi”. Prima del via sul terreno di gioco avrà luogo un particolare cerimoniale che vedrà coinvolti in una sfilata e nella movimentazione di un maxi telo tanti giovanissimi calciatori con le maglie delle squadre giovanili della Lega Pro, del Lecco, del Foggia e delle altre ventisei partecipanti alla fase playoff.