Serie C, frena il Pordenone cade il Vicenza. Pro Sesto seconda. Pari del Trento

Nel Girone A di Serie C frenano le squadre in vetta alla classifica nel turno infrasettimanale della 25a giornata. Fa un passo avanti la Pro Sesto che ha battuto il Mantova e il Lecco che ha superato l'Albinoleffe ma rallentano la corsa il Pordenone fermato in casa dal Renate e il Vicenza crollato in casa contro il Novara. In zona playoff da segnalare il successo sul campo della Pro Vercelli del Novara e la vittoria della Juventus Next Gen sul terreno della Pergolettese. Nelle zone basse vince solo il Sangiuliano che ha regolato il Piacenza in trasferta. Poi pareggio del Trento in casa contro l'Arzignano e della Virtus Verona tra le mura amiche contro la Triestina.