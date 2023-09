Le parole del tecnico sul Girone C di Serie C

L'allenatore Fabio Gallo al quotidiano il Mattino ha parlato brevemente sul campionato di Serie C che parte oggi soffermandosi su quello del Girone C: «Quest’anno forse il girone C ha qualcosa in meno sul piano tecnico, ma rispetto agli altri due è sempre più complicato. Ci sono società piccole che lavorano bene e dove c’è una discreta affluenza di pubblico e poi ci sono piazze, come Crotone, Avellino, Catania, Foggia, Castellammare e la stessa Benevento, dove è sempre complicato andare a giocare. Sarà una battaglia».