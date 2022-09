Serie C, Gasparin: “Vicenza squadra più attrezzata del suo girone ma…”

Sette punti dopo quattro giornate per il Vicenza che, nonostante qualche passo falso resta tra le formazioni favorite per vincere il Girone A di Serie C . Ospite della trasmissione online 'E’ solo il calcio', il noto dirigente sportivo Sergio Gasparin ha analizzato la situazione del club e non solo.

"Il Vicenza è senz’altro la formazione più attrezzata del girone per qualità e forza d’urto da metà campo in su, e manca ancora Ronaldo che è un altro giocatore di grandissime qualità tecniche e balistiche", ha detto Gasparin come riportato da TuttoC che cita Il Giornale di Vicenza. "Il Padova e l’AlbinoLeffe hanno messo in difficoltà i biancorossi chiudendo gli spazi e ripartendo: questo ha evidenziato come vada ancora messa a punto l’organizzazione difensiva, ma in panchina c’è un allenatore intelligente e saprà farlo".