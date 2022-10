Serie C, Ghirelli: “Cambio orario partite? Il giusto compromesso sarebbe…”

"Stiamo facendo un’opera di spinta, lavoriamo per cambiare gli orari e gli stili di vita. Se giochiamo alle 12, ad esempio, possiamo anche aprirci al mercato asiatico che è una cosa assolutamente innovativa e piena di benefici per il nostro movimento", ha detto Ghirelli. "Ho già spiegato che siamo di fronte ad un cambiamento determinante. Nessuno di noi ha mai fatto passi indietro in questa direzione. Siamo chiamati a provare a modificare stili di vita, questo passaggio non è facile e richiede un procedimento lungo che deve basarsi su decisioni e coinvolgimento abbastanza netti".