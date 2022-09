Serie C, Ghirelli conferma: “Gare al mattino un’idea. Bisogna abbassare costi”

Possibili novità in arrivo nel campionato di Lega Pro.

Lo aveva anticipato nelle scorse ore e lo conferma anche adesso. Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara tra Alessandria e Reggiana per parlare non solo delle due squadre ma anche dell'esigenza di rivedere i costi nel campionato per andare ad aiutare le società.