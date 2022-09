Serie C, Ghirelli: “Panchina aggiuntiva? In troppi in campo, potrei toglierla”

"Ad inizio campionato abbiamo fatto un incontro con allenatori, capitani, giudici sportivi, dirigenti e tra i vari argomenti è stato affrontato quello della panchina aggiuntiva che è stata ampliata a più presenze. Però dai filmati si vede chiaramente che spesso chi ne fa parte entra in campo a volte per festeggiare un gol, a volte per protestare. Lo dico chiaro: se non ci si ridimensiona io la tolgo. Poi in senso più generale qui entra in campo la lealtà sportiva perché spesso noto che atteggiamenti che fanno arrabbiare quando si vince magari vengono poi applicati quando si perde e viceversa. Comunque farò verificare, potrebbe essere la strada giusta per colpire i furbetti che credono che le regole valgano solo per gli altri".