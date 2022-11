Serie C, Ghirelli: “Riforma necessaria per riallacciare il rapporto coi giovani”

"Perché è necessaria questa riforma? Prima di tutto perché bisogna riallacciare il rapporto con i giovani e lo facciamo soltanto attraverso i play-off e l’emozione. In questo modo saremo in grado di rispondere ai loro desideri, che sono l’interattività e i tempi di partita più brevi. Con i play-off vedremo tanti ragazzi e ragazze tornare allo stadio, tant’è vero che le stesse partite che si giocano durante il campionato si giocano con un numero di spettatori non altissimo, mentre ai play-off il numero cresce, perché c’è l’emozione e noi dobbiamo fare questo. Poi dobbiamo creare le condizioni perché i club abbiano una sostenibilità economica, quindi che ci sia un’attrattività del prodotto calcio e del nostro campionato verso gli sponsor e il mondo televisivo, in modo tale che si possa risolvere il problema di cui soffre la Serie C".