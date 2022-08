Serie C, Ghirelli: “Rinvio è danno d’immagine. Ecco quando saranno i calendari”

Il commento del presidente della Lega Pro sul rinvio del torneo e sulla stesura dei calendari.

Se in Italia la Serie A e la Serie B sono iniziate lo scorso weekend, lo stesso non si può dire della Lega Pro. Il campionato di C ha, infatti, subito uno slittamento che dovrebbe portare il torneo ad iniziare solamente il prossimo 4 settembre. A commentare questa situazione è stato Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro ha parlato al Corriere Adriatico, come riportato da TuttoC, dando qualche aggiornamento anche sulla prossima stesura dei calendari.

SLITTAMENTO - "Per la Lega Pro sono giorni difficili, c’è grande delusione per come sono andate le cose. Tutto ci si poteva aspettare meno che uno slittamento di questa portata in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato del 25 agosto sul caso dell’esclusione del Campobasso. L’ultimo campionato aveva portato una ventata d’ottimismo in direzione delle regole, dell’unione e della collaborazione tra club. Non mi aspettavo uno sviluppo del genere, la città di Campobasso fa bene a cercare di far valere i suoi diritti ma noi siamo qui a sperare che le decisioni del Consiglio possano essere quelle giuste", ha detto Ghirelli.

DANNO - "Devo necessariamente scendere in campo al fianco della Figc, devo farlo perché in ballo oltre alla Lega Pro ci sono le regole dello sport che devono essere certe e non lasciate alla libera interpretazione. [...] Calendari il 26 o 27? In uno di quei due giorni procederemo con la compilazione dei calendari sperando di non trovarci di fronte a delle modifiche e di rimanere alle sessanta partecipanti. Il danno ormai è stato fatto, e parlo di un danno di immagine enorme".

PROGRAMMAZIONE - "Ci sono squadre che hanno rivisto i piani degli allenamenti, altre che con il rinvio della Coppa Italia hanno stravolto la programmazione. Quando recupereremo? Subito dopo l’inizio del campionato, attualmente fissato per il 4 settembre. Potenzialmente anche nella settimana successiva ma dobbiamo ancora definirlo. In ogni caso si giocherà con un turno infrasettimanale che andrà così ad aggiungersi a quelli che già avevamo intenzione di programmare. Anche qui ci saranno perdite di incasso. Cosa succederebbe in caso di accoglimento dei ricorsi? Potrei solo dire 'obbedisco'. Qualsiasi decisione prendano sono obbligato a rispettarla ma auspico di non trovarmi in una situazione imprevista. Se tutto dovesse andar liscio ci aspetta una programmazione sulla falsa riga di quella dello scorso anno".