Serie C, Girone A: frena il Pordenone, Padova in zona playout

Si è giocata questa sera la sedicesima giornata di Serie C Girone A. Per le posizioni di vertice pareggio del Pordenone in casa contro la Pro Patria. Hanno vinto la Feralpisalò e il Lecco e adesso le due squadre sono a -1 dall'undici di mister Di Carlo. Passo avanti dell'Albinoleffe che ha vinto a Mantova, mentre la Pergolettese ha superato il Novara e infine il Piacenza ha superato il fanalino di coda Triestina. Nell'ultima partita in programma successo del Sangiuliano sul Padova per 1-0. Veneti in zona playout. Domani due partite.