Serie C, Girone A: pareggi in vetta. Triestina sorride. Pasquato salva il Trento

Si è chiuso in parità il big match della 19^ giornata di Serie C Girone A tra la Pro Sesto e la Feralpisalò. Non ne hanno approfittato le inseguitrici delle due battistrada visto che il Vicenza è stato fermato dal Piacenza che ha imposto il pari alla squadra di Modesto, il Lecco ha chiuso sull'1-1 a Vercelli e il Pordenone stesso risultato sul terreno dell'Albinoleffe. In coda la Triestina ha battuto la Pergolettese per 1-0 lasciando l'ultimo posto al Piacenza. Il Trento ha pareggiato a Novara 1-1 con un diagonale di Pasquato in pieno recupero. Un gol che permette ai gialloblù di evitare il settimo ko consecutivo.