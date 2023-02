Serie C Girone A: Pro Sesto in vetta. Trento corsaro, Piacenza e Triestina a picco

In Serie C Girone A una 26a giornata con tante sorprese. Cade contro l'Arzignano il Pordenone che viene scavalcato dalla Pro Sesto, corsaro sul campo della Triestina ultima in classifica. Crolla il Vicenza, al terzo ko consecutivo e sempre più lontano dalla vetta. Diversi i successi nelle zone basse della classifica, con il Trento che vince a Meda contro il Renate e la Virtus Verona che rimonta il Mantova ed esce dalla zona playout.