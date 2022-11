Serie C, i risultati dei tre gironi

Nel Girone A di Serie C spicca il successo netto del Pordenone, che rifila addirittura cinque gol al Lecco. Doppio pari in Mantova-Piacenza e in Padova-Arzignano, mentre vince in trasferta il Feralpisalò, che batte in casa il Vicenza. La dirigenza veneta deciderà nelle prossime ore se esonerare Baldini ma intanto è stato annunciato il silenzio stampa.