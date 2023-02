Serie C, il Catanzaro ko contro la penultima Viterbese. Messina altro colpo esterno

Con un gol di Riggio nel primo tempo, il Catanzaro cade sul terreno della Viterbese, penultima in classifica. Dopo la rete i calabresi hanno reagito producendo il massimo sforzo con due occasioni a cavallo del 20′: prima super Bisogno dice di no a Sounas, poi è la traversa ad impedire il pareggio di Ghion. Nel secondo tempo serve subito un miracolo di Bisogno per scongiurare il pareggio del Catanzaro: al 10′ il portiere della Viterbese, sugli sviluppi di un calcio da fermo, nega il pareggio da pochi passi a Martinelli. L’undici di Vivarini attacca a pieno organico ma fatica a creare occasioni. In contropiede, invece, la Viterbese spaventa Fulignati con la conclusione di Marotta che termina alta sopra la traversa. Tanti calci d’angolo per il Catanzaro, alla fine saranno dieci, ma Bisogno non corre particolari rischi. Al triplice fischio esulta la Viterbese per tre punti di platino in ottica salvezza. Un ko indolore per i calabresi che conservano un vantaggio di 10 punti sul Crotone che ieri è stato fermato in casa dal Foggia. Per la salvezza oltre al bel colpo della Viterbese, tre punti d'oro del Messina in trasferta contro la Gelbison. Decisivo Kragl con una doppietta.