Serie C, il derby va al Cesena che batte la Spal 3-1

Anche nel secondo tempo il Cesena parte forte, ancora su un cross di Donnarumma, ma Prestia da pochi passi non è preciso e il suo tiro viene respinto dalla SPAL. Il Cesena gestisce le forze col passare dei minuti subendo poco o niente, al 60° cross basso di Adamo con Shpendi che realizza la sua tripletta personale ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il tempo scorre con poche emozioni, al 76° mister Toscano concede la standing ovation a Shpendi e al suo posto entra Kargbo; è proprio il nuovo entrato a rendersi subito protagonista; infatti, al 78° si libera dell’avversario sulla fascia destra e crossa per Corazza che da due passi non può sbagliare, sul finire della partita la SPAL riparte in contropiede e al 90° minuto Antenucci trova il gol della bandiera.