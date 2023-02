Serie C, il nuovo presidente Marani comincia da Monopoli

La prima uscita ufficiale in un stadio di Lega Pro del nuovo presidente Matteo Marani sarà, domenica prossima, al “Simone Veneziani” di Monopoli in occasione della gara tra i biancoverdi di casa e la Turris.

Monopoli-Turris, valida per l’ottava giornata di ritorno del girone C, è in programma domenica 12 febbraio alle ore 14:30. Per il presidente Marani eletto ieri al Salone d’Onore del CONI con 39 voti favorevoli, sarà la prima volta da spettatore con la più alta carica istituzionale della serie C.