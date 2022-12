Serie C, il Pordenone ribalta la Triestina nel recupero e vola al comando

Il girone di ritorno del campionato di Serie C Girone A si è aperto con la vittoria in casa del Pordenone che nel finale ha piegato la Triestina. I ramarri sotto nel primo tempo con il gol di Adorante con un bella girata, hanno ribaltato il match nei minuti conclusivi. All'89' ha pareggiato Burrai, poi al 95' il raddoppio di Piscopo. Tre punti importanti per la squadra di mister Di Carlo che non ha pienamente meritato. Una Triestina di lotta e di sacrificio ha sfiorato l'impresa contro un cinico Pordenone che è momentaneamente al comando della classifica con 36 punti. Prestazione comunque che lascia ben sperare, quantomeno dal punto di vista dell'impegno e del carattere dimostrato dalla Triestina di mister Pavanel che naviga in zona playout.