Serie C, il Pordenone supera la Pro Sesto con un gol di Ajeti

Il big match della 34a giornata di Serie C Girone A va al Pordenone che in casa ha battuto la Pro Sesto per 1-0. Decisivo Ajeti con un gol nel primo tempo. Agli ospiti non è bastata la determinazione di tutto il gruppo per fermare i neroverdi che grazie a questa vittoria si portano a -4 dalla capolista Feralpisalò quando mancano quattro turni al termine della stagione regolare. Grande soddisfazione dei tifosi di casa che adesso sperano di raggiungere la squadra gardesana.