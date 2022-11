Serie C, il Pordenone vince di misura. Sconfitta rocambolesca del Renate: i risultati

Sono terminate le sei gare della quattordicesima giornata del Girone A di Serie C cominciate alle ore 14:30. Incredibile rimonta della Pro Sesto: sotto di tre reti fino a mezz'ora dalla fine la squadra di mister Andreoletti si è imposta per 4-3 sul Renate. Vince di misura la capolista Pordenone, con la rete nel finale messa a segno da Ajeti. Altri tre punti per la Juventus Next Gen che allunga la striscia positiva. Blitz esterno anche per l'Arzignano sul campo del Sangiuliano City. In parità finiscono Mantova-Feralpisalò e Pro Vercelli-Pergolettese. Di seguito risultati e marcatori.