Serie C, il Teramo torna a sperare: il Consiglio di Stato lo ha rimesso in gioco

Esulta anche il Teramo dopo il Campobasso. Il Consiglio di Stato ha sospeso la non concessione della licenza anche nei confronti della società abruzzese che torna in corsa per disputare la Serie C. Una decisione che era nell'aria visto che da giorni si ipotizzava un esito simile al Campobasso anche se i due casi sono ben diversi tra loro. Adesso la partita resta aperta e il 25 agosto entrambi i casi saranno valutati e discussi a Palazzo Spada sede del Consiglio di Stato a Roma. Ovviamente Fermana e Torres, ripescate da settimane, non verranno ricacciate in Serie D: possibile una Serie C a 61 o, addirittura, 62 squadre, con le due compagini che in tal caso ingrosserebbero i gironi B e C di terza serie, fatto salvo il possibile rifacimento degli stessi, con il Pescara che già preme per stare nel raggruppamento del centro Italia. La Lega Pro ha annunciato alcuni giorni fa che comunque vada il campionato di Serie C scatterà il 4 settembre.