Serie C, sconfitta per Padova, Juventus e Trento. I risultati

Alle 14:30 sono andato in scena i match della 13^ giornata del girone A della Serie C. Il Trento va k.o. in trasferta contro la Pergolettese. Al 16' vantaggio dei padroni di casa Bariti. Dieci minuti prima dell'intervallo, Bocalon si presenta dal dischetto e i gialloblù riescono a pareggiare i conti. Al 74' arriva il gol decisivo di Andreoli. 2-1 finale e sconfitta per la squadra di Tedino dopo tre risultati utili consecutivi. Questi tutti i risultati: