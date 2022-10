Serie C, il Vicenza cade in casa con la Pro Vercelli: tutti i risultati

Alle 14:30 si sono disputate le partite del girone A di Serie C, valevoli per l'11^giornata. Il Vicenza va k.o. in casa contro la Pro Vercelli. La squadra di Baldini non ha disputato una buona gara, visto il doppio svantaggio nel primo tempo, per poi andare all'intervallo sull'1-2 grazie alla rete di Ronaldo su punizione. Nella ripresa la storia non cambia: nei minuti iniziali del secondo tempo arriva il terzo gol dei piemontesi. Successivamente arriva il gol di Ferrari per il 2-3 finale. I biancorossi rimangono dunque al settimo posto a quota 17.