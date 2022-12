Serie C, il Vicenza passa a Trento e ingrana la quarta

Quarta vittoria di fila dei biancorossi che hanno ritrovato l'entusiasmo.

Redazione ITASportPress

Una vittoria sofferta, di cuore e testa in una pazza serata al Briamasco. L’1-0 rifilato al Trento permette al Vicenza un lungo sorpasso nel gruppo di vertice. I ragazzi allenati da Francesco Modesto, complice il pareggio del Pordenone in casa contro la Pro Patria e la sconfitta del Renate contro il Lecco, balzano al quarto posto di un girone che fin qui non ha ancora un vero padrone.

Mentalità Un successo arrivato in una sfida complessa e su un campo difficile che dà nuove certezze al Vicenza di Modesto, ben diverso da quello dell'ex Baldini. Una partita che, al di là degli episodi che hanno sorriso a Modesto, ha certificato una nuova maturità per una rosa costruita per la promozione. Il Lane ha faticato nel primo tempo subendo le scorribande di un Trento quadrato in difesa e pronto in contropiede. Nella ripresa il Vicenza ha iniziato a martellare forte sulla sinistra con Greco che ha saltato con la sua velocità gli avversari mettendo due palloni in area pericolosi. L’ex Catania ha mancato anche il gol da buona posizione. Nella terza opportunità costruita nei primi 15’ minuti è arrivato il gol decisivo di Oviszach dalla distanza. Rete nata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, respinta di pugno di Marchegiani e conclusione da fuori area del centrocampista che il portiere del Trento non riesce a raggiungere.

La rabbia I gialloblù nella seconda parte del match hanno avuto un approccio molle, squadra in confusione e non in grado di contenere le sfuriate di Greco. Il Trento ha così assistito quasi impotente, senza mai riuscire ad allargarsi sulle fasce o a verticalizzare per le punte esterne e i faticosi movimenti di raccordo di Bocalon e Saporetti poi sostituiti. La squadra di Tedino è stata aggredita per vie centrali dove il centrocampo non ha gestito né filtrato, accerchiata dall’aggressione combinata e dal tourbillon di movimenti dei tre uomini dietro Ferrari. Poi il Vicenza è calato e alla distanza è uscito il Trento che ha offerto il meglio del suo momento d’oro nei minuti conclusivi. I rischi si sono moltiplicati per Modesto che ha cambiato diversi uomini. Ma prima di vedere qualche timido, ma comunque faticoso, frutto di questa metamorfosi, il Trento ha rischiato di brutto il 2-0 altre due volte e c’è voluto tutto l’istinto di Marchegiani per dire no a Stoppa. Poi come descritto il Vicenza si è abbassato un po’ e si è vista se non altro qualche trama offensiva più convinta, un po’ meno confusa, dei padroni di casa. Ma era comunque un Trento tutto cuore con una manovra poco fluida, precipitosa nelle ultime scelte. E il gol è rimasto un’ipotesi nella testa di Brighenti (grande respinta del portiere ospite). Il Trento perde ancora (quarta sconfitta di fila e salvezza diretta che ora è distante sette lunghezze) ma almeno getta il cuore oltre l’ostacolo come ha detto a fine gara il mister Tedino che ha apprezzato l’impegno dei suoi ragazzi e il finale arrembante.

Domenica (ore 14.30) il Trento torna in campo all’Euganeo per affrontare il Padova, una partita che sa di spareggio salvezza per le due squadre. Chi l’avrebbe mai detto ad inizio campionato? Nessuno sicuramente.

TABELLINO

TRENTO-VICENZA 0-1

Trento (3-5-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Garcia Tena (44’st Trainotti); Semprini, Ballarini, Mihai (17’st Pasquato), Damian, Fabbri; Saporetti (17’st Belcastro), Bocalon (17’st Brighenti). In panchina: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Ianesi, Piazza, Matteucci, Zandonatti, Piazza. Allenatore: Tedino.

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Oviszach (17’st Stoppa), Cavion, Cataldi (17’st Zonta), Greco; Dalmonte (42’st Bellich), Rolfini (38’st Begic); Ferrari. In panchina: Brzan, Desplanches, Corradi, Cappelletti, Scarsella, Jimenez, Giacomelli, Alessio. Allenatore: Modesto.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Reti: 8’ st Oviszach.

Note: Spettatori: 1200 circa. Ammoniti: Ferrari, Cataldi, Ferri, Sandon, Cavion. Angoli: 4-4. Recupero: pt 2’, st 4’.