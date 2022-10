Serie C, impresa del Mantova: battuto il Pordenone 2-1

Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie C Girone A, il Mantova ha battuto questa sera in casa il Pordenone per 2-1 confermando di essere in grande crescita. Qualche errore di troppo dei ramarri che stasera hanno sofferto e sciupato anche buone occasioni. Nel primo tempo gol su punizione di Di Francesco, poi pareggio di Pinato per i neroverdi. Decisivo nella ripresa il gol di Gerbaudo con un controllo perfetto e un rasoterra preciso ha battuto Festa. Tutti i calciatori della formazione virgiliana sono stati straordinari questa sera per volontà di arrivare al risultato. Una vittoria che dà continuità a un progetto messo in discussione perchè i risultati non arrivavano. Oggi la buona prestazione e il risultato positivo, danno fiducia all'undici del mister Corrent. Deluso il tecnico del Pordenone Di Carlo che lascia lo stadio di Mantova senza punti e con il rammarico di aver mancato la vittoria che significava il primo posto in classifica nel Girone A di Serie C. Giovedì prossimo il Mantova va a Vicenza e il Pordenone in casa ospiterà il Trento dell'ex Tedino per la nona giornata di Serie C.