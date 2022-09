Serie C, ipotesi gare al mattino. Presidente Viterbese: “Ancora meno spettatori”

Un'idea, come l'ha definita il numero uno del torneo, atta a ridurre i costi ma che non trova tutti pareri favoreli. La conferma arriva dal presidente della Viterbese, Marco Arturo Romano, che a Il Messaggero, come sottolineato da TMW, ha detto la sua sul tema: "Credo che verrebbero ancora meno spettatori, poi a Viterbo in pieno inverno la mattina spesso è freddo, non credo sia una buona soluzione. Giocare una partita in notturna costa in media dai 1000 ai 1.500 euro solo di energia elettrica. Se poi aggiungiamo le spese per Croce Rossa, Vigili del fuoco, vigilanza, pulizie eccetera siamo tra i 4 e i 5 mila euro a partita".