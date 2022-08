Serie C, la sentenza del Consiglio di Stato: Campobasso e Teramo escluse

A differenza di quanto poteva sembrare, non ci saranno stravolgimenti nel prossimo campionato di Serie C: la Lega Pro rimarrà a 60 squadre. Sono stati infatti respinti, dal Consiglio di Stato, i ricorsi presentati da Campobasso e Teramo avverso l'esclusione alla prossima stagione agonistica: i due club, quindi, non parteciperanno alla Lega Pro 2022-23. Ora il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, riunirà il Consiglio Direttivo per valutare eventuali cambiamenti nella composizione dei gironi e quindi stilare nel più breve tempo possibile i calendari, visto che il campionato dovrebbe partire sabato 3 e domenica 4 settembre.