Serie C, le partite anche su Dazn

La Serie C non sarà solo visibile in streaming con Eleven Sports e su Sky Sport. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports (in attesa del closing dell’operazione con ELEVEN), DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati -scrive calcioefinanza.it-. La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. Stefano Azzi, CEO DAZN Italia commenta: “Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C, non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi. Abbiamo l’ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla. È in quest’ottica che si inserisce la partnership stretta con ELEVEN Italia che ci permette di creare un palinsesto di contenuti unico per il nostro Paese, arricchendo ulteriormente la nostra proposta editoriale e accendendo ancora di più i riflettori sul mondo multisport, da sempre priorità di DAZN”.