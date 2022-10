Serie C, nel Girone A Novara al comando. Trento pareggia contro l’Arzignano

Novara capolista al termine della sesta giornata del Girone A di Serie C. I piemontesi hanno battuto nettamente il Vicenza e momentaneamente in attesa del posticipo di domani tra il Padova e la Feralpisalò guidano la classifica. Bene il Sangiuliano che ha battuto il Piacenza salendo al secondo posto. Il Trento ha pareggiato in trasferta contro l'Arzignano per 1-1.