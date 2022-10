Serie C, nel Girone A Renate al comando poi il Lecco. Risultati e classifica

Risultati poco decifrabili in questo momento della stagione nel Girone A di Serie C visto che ancora i valori non si sono delineati. Così al termine della nona giornata in vetta alla classifica c'è il sorprendente Renate di mister Andrea Dossena che ha completato stasera un tris di vittorie consecutive. Cade la capolista Sangiuliano nella serata del turno infrasettimanale che si concluderà domani con Pordenone-Trento e Vicenza-Mantova. Il City italiano crolla sotto i colpi della Feralpisalò e scivola al sesto posto in una classifica davvero molto corta con le prime dieci raccolte in appena quattro punti. Vittoria pesante del Padova che sbanca il campo di una Triestina sempre in crisi che non riesce a uscire dalla zona rossa dei play out.