Serie C, nel Girone C valzer di allenatori e dirigenti. Solo due squadre senza tecnico

ALLENATORI Il calciomercato estivo è cominciato e qualche trattativa seria per rafforzare l'organico si è già intavolata. Per alcune società del Girone C di Serie C c’è da scegliere l’allenatore. Sono la Turris e il Foggia. Nelle ultime ore l'Audace Cerignola ha affidato la panchina a Ivan Tisci. Il Benevento ha scelto l'ex Pro Sesto Andreoletti, il neo promosso Catania ha scelto Tabbiani in sostituzione di Ferraro, la Juve Stabia ha da poco ufficializzato Guido Pagliuca, dopo la separazione con Novellino. Nuovi allenatori anche per Monopoli (Tomei), Potenza (Colombo) e Virtus Francavilla (Villa). C’è anche chi ha scelto la strada della continuità confermando i propri allenatori come Avellino (Rastelli), Brindisi (Danucci), Crotone (Zauli), Giugliano (Di Napoli), Latina (Di Donato), Messina (Raciti), Monterosi (Menichini), Pescara (Zeman), Picerno (Longo), Sorrento (Maiuri), Picerno (Longo), Taranto (Capuano). Dopo l’addio di Delio Rossi, il Foggia deve trovare un nuovo tecnico: in pole c'è Michele Pazienza per il momento tramontata l'idea di un ritorno di Pasquale Marino.