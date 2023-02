Serie C, nella finale di Coppa Italia all’Allianz sarà utilizzato il Var

Prima volta nella storia per la Serie C

Per la prima volta nella storia, la finale di Coppa Italia di Serie C avrà il VAR. Lo ha annunciato il presidente di Lega Pro Matteo Marani al Consiglio Direttivo di Lega Pro. “La Coppa Italia di Serie C è un torneo che ha un grande prestigio, un fascino storico e permette di accedere direttamente al primo turno della fase playoff nazionale del campionato. La tecnologia sarà di grande supporto ai nostri arbitri per assegnare questo importante trofeo. Ringraziamo il presidente della FIGC Gabriele Gravina, l’AIA e la CAN per il loro appoggio e la condivisione di questa iniziativa, che vede la Lega Pro sempre più rivolta al futuro. La partita di andata tra Juventus NG e Vicenza si giocherà, il 2 marzo alle 20:30, nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium” di Torino.