Serie C non si ferma a Natale: avviata iniziativa Lega Pro-Eleven Sports

Eleven Sports e Lega Pro saranno protagoniste di una grande iniziativa

Redazione ITASportPress

A dicembre, in concomitanza con lo stop della Serie A e di tutte le competizioni ufficiali europee di calcio, Eleven Sports e Lega Pro saranno protagoniste di una grande iniziativa di sistema per coinvolgere tutti gli appassionati di calcio e di sport in generale.

La campagna dal titolo “LA SERIE C NON SI FERMA” prevede infatti specifiche e concrete iniziative di comunicazione e di marketing rivolte non tanto e non solo al pubblico più fedele ma soprattutto a quello allargato con l’obiettivo di trasmettere lo spettacolo e i valori del campionato, raccontare le eccellenze dei territori di appartenenza delle squadre e dei giocatori, facilitare la partecipazione di tifosi e famiglie alle partite sia dal vivo allo stadio che attraverso la piattaforma streaming Eleven, così da diffondere sempre più il prodotto allargando la sua potenziale fan base attraverso una sinergica collaborazione dei club e dei suoi protagonisti.

Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia, ha dichiarato: "A nome di tutta Eleven ci tengo a ringraziare il Presidente Ghirelli, tutto il team Lega Pro e tutti i 60 club per questa importante collaborazione; come broadcaster ufficiale siamo orgogliosi di poter dare al campionato di Serie C tutta l'attenzione che merita specialmente in un mese che si prospetta ricchissimo di contenuti con i quarti di finale di Coppa Italia, e la volata finale del Girone di Andata. Oltre ai match live abbiamo in programma numerose iniziative da veicolare attraverso tutti i canali e i touch point con i tifosi per massimizzare la visibilità di questo Campionato avvincente e competitivo: cavalcando il claim #LASERIECNONSIFERMA abbiamo l’obbiettivo di avvicinare ed accogliere tutti i fan, tanto allo stadio quanto sulla nostra app’’