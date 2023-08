Serie C, Novellino esclude il Catania: “Per la B Avellino, Benevento e Crotone”

Non c'è il Catania secondo l'ex allenatore rossazzurro Walter Novellino in pole per la Serie B. Il tecnico parlando al quotidiano Il Mattino sulle favorite del campionato di Serie C ha detto: «Benevento e Crotone, insieme all’Avellino sono quelle che mi colpiscono, poi bisognerà vedere che succede da qui alla fine del mercato. La squadra di Rastelli ha qualcosa in più. Bisogna essere grandi nella testa oltre che nei giocatori, avere la giusta mentalità. Per questo mi affido a Massimo Rastelli, ho delle sensazioni positive che lo riguardano» Su Patierno: «Mi piace l’atteggiamento visto in campo contro la Folgore Caratese. E credo piaccia anche i tifosi del lupo: è combattivo, affamato, aggressivo. Un bomber nell’anima». Sulle insidie per l'Avellino, Novellino risponde così: «La fretta, la frenesia. Serve pazienza, capire i momenti, accettare anche qualche pareggio all’inizio, se dovesse capitare, senza farne un dramma. Secondo me sarà un cammino in crescendo per i lupi, a patto che si abbia la calma di aspettarli».