Serie C, oggi 29 partite della 1^ giornata di ritorno. Dove vederle in tv

La Serie C in campo oggi per la prima partita del girone di ritorno. Ieri il turno si è aperto con la vittoria del Pordenone in rimonta per 2-1 con la Triestina. Dall’ora di pranzo fino a stasera: la Serie C offre una ricca antivigilia di Natale con 29 partite. Nel girone A il big match è Pro Sesto-Vicenza. Nel girone B tripla trasferta toscana per le prime: la Reggiana a Lucca, il Gubbio sul campo del Montevarchi, il Cesena va dalla Carrarese. Nel girone C il Catanzaro dei record trova sulla sua strada il Picerno, mentre il Crotone riceve il fanalino il Messina, il cui tecnico Auteri dovrebbe dimettersi a breve.